Draghi gela Bruxelles | “Ci sentiamo ingannati da alcune case farmaceutiche come AstraZeneca”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi finalmente la prima, in video-collegamento, della due giorni del Consiglio Europeo, con Marioa rappresentarci. Un Eurosummit al quale, oltre ai capi di Stato e di governo europei, stanno partecipando anche la presidente della Bce (Christine Lagarde), ed il presidente dell’Eurogruppo (Paschal Donohoe). A minuti è atteso anche l’ingresso in video del presidente Usa, Joe Biden, con il quale si dibatterà il tema dei vaccini.: “Gli europei si sentonoda, penso ad” Ed a proposito di vaccini, ha colpito in tal senso l’intervento del nostro premier il quale, senza mezzi termini ha denunciato che “I cittadini europei hanno la sensazione di essere statida...

Il condono fiscale? 'Marioha accettato questo compromesso perché forse pensa che l'Italia sia un paese a rischio'. Elsa Fornero, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è molto critica sul provvedimento ...Letta 'cavallo di Troia' Francia vs?/ Lega: "Italia debole fa comodo a Macron" GIUSTIZIA, LO SCONTRO PD - CENTRODESTRA Dopo gli attacchi continui del neo segretario Enrico Letta contro la ...BRUXELLES (ITALPRESS) – Il premier Mario Draghi, nel suo intervento al Consiglio europeo, ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case ...Oggi finalmente la prima, in video-collegamento, della due giorni del Consiglio Europeo, con Mario Draghi a rappresentarci. Un Eurosummit al quale, oltre ai capi di Stato e di governo europei, stanno ...