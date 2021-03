Draghi “bacchetta” le Regioni: “Anziani trascurati, rispettino il piano vaccini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tono è quello normale ma le parole pesano come pietre: alcune Regioni "trascurano i loro Anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale". L'accusa, durissima, arriva da Mario Draghi, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e venerdì. "Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni - ha detto il premier - persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro Anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell`uscita dalla pandemia come lo siamo stati ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tono è quello normale ma le parole pesano come pietre: alcune"trascurano i loroin favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale". L'accusa, durissima, arriva da Mario, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e venerdì. "Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni - ha detto il premier - persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare. Mentre alcuneseguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loroin favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell`uscita dalla pandemia come lo siamo stati ...

Advertising

ilriformista : Il premier inchioda le Regioni: 'Alcune trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabil… - ElenaLucchini : ?? Draghi bacchetta il Presidente della #Toscana Eugenio Giani (PD), ultima regione in Italia per copertura vaccina… - NICOLACATAR : A differenza del #ContePardo Mario Draghi ha messo il Parlamento al centro “Il pieno coinvolgimento del Parlamento… - NICOLACATAR : @EnricoLetta @Internazionale A differenza del #ContePardo Mario Draghi ha messo il Parlamento al centro “Il pieno c… - Andrea_V_73 : RT @claudiafusani: [il caso] Draghi striglia le Regioni e indica gli errori. E avverte: “Sui vaccini non possiamo già sbagliare” https://t.… -