Dota | Dragon' s Blood di Netflix è ora disponibile

(Di giovedì 25 marzo 2021)'sè la nuova serie in stile anime basato sul famosissimo MOBA di Valve: trasmesso sula serie animata è oraper tutti gli abbonati alla piattaforma.'sè basato sull'universo di, in particolare su2, pertanto chi è assiduo giocatore del MOBA riconoscerà senza dubbio i vari personaggi.'sè un titolo esclusivo, quindi tutti gli otto episodi sono già disponibili per essere guardati. La serie è stata animata da Studio MIR, che ha creato anche The Legend of Korra, e l'adattamento didi Voltron: Legendary Defender.'s...

gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: DOTA: Dragon's Blood su Netflix, disponibile in streaming da oggi - Multiplayerit : DOTA: Dragon's Blood su Netflix, disponibile in streaming da oggi - JustNerd_IT : DOTA: Dragon's Blood è disponibile da oggi su Netflix - Leggi l'articolo completo su: - Doubtingwords : DOTA: Dragon's Blood uwu - neozero497 : @SayuriArtsy Amaya Dragon Prince Wei Dota 2 -

la prima serie tv animata di DOTA 2 è disponibile a partire da oggi sulla piattaforma streaming di Netflix con DOTA: Dragon's Blood. Il rinomato videogioco MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), esce ...L'attesa è finalmente terminata e DOTA: Dragon's Blood, la serie animata tratta dal videogioco di Valve, è ora su Netflix ...