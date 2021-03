Dosi AstraZeneca Anagni, “Catalent ha assunto a valanga personale per infialare” (Di giovedì 25 marzo 2021) La Catalent “da luglio ha assunto a valanga personale per lavorare all’infialamento dei vaccini” da quanto apprende l’Adnkronos. Nell’azienda di Anagni, sorvegliato da ieri dalle forze dell’ordine, sono state trovate 29 milioni di Dosi di AstraZeneca pronte per essere infialate e spedite: Inghilterra, Belgio o paesi in via di sviluppo le destinazioni. C’è rabbia e dubbi tra i cittadini del frusinate per un mistero che ancora non ha una spiegazione certa. “Non può essere”, “io sto ancora aspettando che mi chiamino per fare il vaccino”, “mi auguro davvero che queste Dosi non escano tutte dall’Italia”, “chi ci sta dietro?”, “105mila morti in totale e ancora non si fa un gioco comune”. Nello stabilimento è impossibile entrare o avvicinarsi. Da quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) La“da luglio haper lavorare all’infialamento dei vaccini” da quanto apprende l’Adnkronos. Nell’azienda di, sorvegliato da ieri dalle forze dell’ordine, sono state trovate 29 milioni didipronte per essere infialate e spedite: Inghilterra, Belgio o paesi in via di sviluppo le destinazioni. C’è rabbia e dubbi tra i cittadini del frusinate per un mistero che ancora non ha una spiegazione certa. “Non può essere”, “io sto ancora aspettando che mi chiamino per fare il vaccino”, “mi auguro davvero che questenon escano tutte dall’Italia”, “chi ci sta dietro?”, “105mila morti in totale e ancora non si fa un gioco comune”. Nello stabilimento è impossibile entrare o avvicinarsi. Da quanto ...

