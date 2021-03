Dopo Sanremo arriva venerdì 26 marzo il nuovo album “Manifesto” di Malika Ayane (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano. «Durante la pandemia sono stata in balia dell’impazienza ma per fortuna c’è stato il festival di Sanremo». Lo ha confidato Malika Ayane parlando del suo nuovo album “Manifesto” in uscita venerdì 26 marzo. «Questo mio nuovo album è il mio terzo disco sul presente, un po’ figlio dei miei due precedenti “Naif” e “Domino” – ha sottolineato – Dal primo ho preso il bisogno di raccontare la vita, la visceralità e l’immediatezza, dal secondo il bisogno di ascoltare, la cura certosina della scelta di ogni suono e di ogni immagine da raccontare». L’artista ha avuto una inversione di tendenza Dopo i suoi precedenti lavori. «È il mio primo album realizzato completamente in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano. «Durante la pandemia sono stata in balia dell’impazienza ma per fortuna c’è stato il festival di». Lo ha confidatoparlando del suo” in uscita26. «Questo mioè il mio terzo disco sul presente, un po’ figlio dei miei due precedenti “Naif” e “Domino” – ha sottolineato – Dal primo ho preso il bisogno di raccontare la vita, la visceralità e l’immediatezza, dal secondo il bisogno di ascoltare, la cura certosina della scelta di ogni suono e di ogni immagine da raccontare». L’artista ha avuto una inversione di tendenzai suoi precedenti lavori. «È il mio primorealizzato completamente in ...

