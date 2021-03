Dopo 14 anni, Scott Brown lascia il Celtic: sarà giocatore e allenatore dell’Aberdeen (Di giovedì 25 marzo 2021) Scott Brown è diventato un simbolo del Celtic, dov’è arrivato nel 2007. Ma Dopo quattordici anni insieme, le strade si divideranno: lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale, dove viene spiegato che Brown diventerà giocatore e allenatore dell’Aberdeen al termine della stagione. Queste le parole di addio di Brown. Ringrazio la società per il supporto immenso dimostrato negli anni. Ringrazio i grandi manager con cui ho avuto la fortuna di lavorare e anche i compagni e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Ho sempre dato il meglio per la squadra e ho sempre voluto il meglio per i nostri tifosi. Abbiamo trascorso alcuni fantastici momenti insieme, dominando in Scozia e godendoci alcune grandi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021)è diventato un simbolo del, dov’è arrivato nel 2007. Maquattordiciinsieme, le strade si divideranno: lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale, dove viene spiegato chediventeràal termine della stagione. Queste le parole di addio di. Ringrazio la società per il supporto immenso dimostrato negli. Ringrazio i grandi manager con cui ho avuto la fortuna di lavorare e anche i compagni e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Ho sempre dato il meglio per la squadra e ho sempre voluto il meglio per i nostri tifosi. Abbiamo trascorso alcuni fantastici momenti insieme, dominando in Scozia e godendoci alcune grandi ...

