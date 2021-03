Domeniche bestiali – Calciatore licenziato per commenti machisti su Tinder, calciatrice squalificata per “aver calpestato l’avversaria” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’eterno scontro tra il bene e il male: i buoni sentimenti contro il machismo, lo spirito di ospitalità contro la voglia di sfatare stereotipi e tabù. È il filo conduttore dell’ultima settimana calcistica globale: l’ultima domenica bestiale. Tra protezione di vite umane laddove se ne mettono a rischio altre, comitati d’accoglienza organizzati ad hoc, chi gioca al macho e chi dimostra che di giocare al macho proprio non è il caso. EASTER EGG – Tackle? Gomitate? Insulti inverecondi? No: tenerezza incredibile durante Nautico-Vera Cruz, campionato regionale brasiliano nell’area di Pernambuco. Durante un’azione d’attacco della squadra di casa una pavoncella del Cile li ha presi in contropiede, atterrando nella zona opposta del campo e deponendo un uovo. A quel punto partita ferma, tutti attivi per accompagnare il lieto evento, e arbitro che delicatamente raccoglie l’ovetto e lo porta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) L’eterno scontro tra il bene e il male: i buoni sentimenti contro il machismo, lo spirito di ospitalità contro la voglia di sfatare stereotipi e tabù. È il filo conduttore dell’ultima settimana calcistica globale: l’ultima domenica bestiale. Tra protezione di vite umane laddove se ne mettono a rischio altre, comitati d’accoglienza organizzati ad hoc, chi gioca al macho e chi dimostra che di giocare al macho proprio non è il caso. EASTER EGG – Tackle? Gomitate? Insulti inverecondi? No: tenerezza incredibile durante Nautico-Vera Cruz, campionato regionale brasiliano nell’area di Pernambuco. Durante un’azione d’attacco della squadra di casa una pavoncella del Cile li ha presi in contropiede, atterrando nella zona opposta del campo e deponendo un uovo. A quel punto partita ferma, tutti attivi per accompagnare il lieto evento, e arbitro che delicatamente raccoglie l’ovetto e lo porta ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Calciatore licenziato per commenti machisti su Tinder, calciatrice squalificata per “aver calpest… - fattoquotidiano : Domeniche bestiali – Calciatore licenziato per commenti machisti su Tinder, calciatrice squalificata per “aver calp… - OperaFisista : Domeniche bestiali – Urlare si può, ma guai a togliersi la mascherina per liberare i decibel - fradanilo62 : Domeniche bestiali – Urlare si può, ma guai a togliersi la mascherina per liberare i decibel -