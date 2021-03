Domenica In, Mara Venier non lascia. E su Instagram la foto di famiglia (Di giovedì 25 marzo 2021) Mara Venier non lascia Domenica In, è questo quanto è emerso da un’intervista che la presentatrice ha rilasciato a Il Messaggero. Dalle sue parole sembra proprio che questa potrebbe non essere l’ultima edizione al timone del contenitore Domenicale, la conduttrice infatti poco prima di compiere 70 anni aveva annunciato che avrebbe lasciato la trasmissione alla fine di questa stagione. Ma a quanto pare le cose potrebbero non andare così, infatti al quotidiano – alla domanda sul fatto che aveva detto che sarebbe stata la sua ultima Domenica In – ha risposto: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021)nonIn, è questo quanto è emerso da un’intervista che la presentatrice ha rito a Il Messaggero. Dalle sue parole sembra proprio che questa potrebbe non essere l’ultima edizione al timone del contenitorele, la conduttrice infatti poco prima di compiere 70 anni aveva annunciato che avrebbeto la trasmissione alla fine di questa stagione. Ma a quanto pare le cose potrebbero non andare così, infatti al quotidiano – alla domanda sul fatto che aveva detto che sarebbe stata la sua ultimaIn – ha risposto: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a ...

Advertising

SuperGuidaTV : Mara Venier non lascia Domenica In, ecco le parole della conduttrice in un'intervista ?????? #domenicain #maravenier… - Nicholas_Dls00 : Mara Venier rimane a #DomenicaIn Leggi l'articolo completo qui! - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: Ad ottobre 2020 aveva detto: 'È la mia ultima Domenica In'. Oggi Mara Venier a @ilmessaggeroit: 'Potrei dire di no a tutto, a… - ailuig96 : Ma parliamo di cose serie e cioè della Zia Mara che ha detto che farà Domenica In anche il prossimo anno - zazoomblog : Mara Venier: “Rifarò Domenica In”. Poi su Mahmood: “Si è comportato molto male” - #Venier: #“Rifarò #Domenica… -