Domani monitoraggio dell’Iss: Campania ancora zona rossa? (Di giovedì 25 marzo 2021) Come sempre il venerdì è il giorno del monitoraggio in Italia per la nuova classificazione delle regioni: la Campania è attualmente zona rossa, ma cambierà qualcosa? Da lunedì scorso due terzi degli italiani sono in zona rossa. Oltre 39 milioni di persone in lockdown, con il restante in arancione, nel tentativo di arrestare la terza ondata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Come sempre il venerdì è il giorno delin Italia per la nuova classificazione delle regioni: laè attualmente, ma cambierà qualcosa? Da lunedì scorso due terzi degli italiani sono in. Oltre 39 milioni di persone in lockdown, con il restante in arancione, nel tentativo di arrestare la terza ondata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

UPLandscape : RT @UPaesaggio: Domani settimo e penultimo #Webinar @RegioneVeneto 'I sistemi di monitoraggio geodetico: benefici operativi e ricadute eco… - UPaesaggio : Domani settimo e penultimo #Webinar @RegioneVeneto 'I sistemi di monitoraggio geodetico: benefici operativi e rica… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Italia previste domani (22-03-2021). Modello utilizzato: #GFS. Alt… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #precipitazioni previste per domani (22-03-2021) in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - lorenzocolav : Se il monitoraggio fosse stato fatto con i dati aggiornati a ieri anziché a giovedì scorso, la #Toscana da domani s… -