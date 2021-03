Disney Plus, problemi con il rinnovo? Ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore gli utenti di Disney Plus stanno lamentando un disservizio riguardante il rinnovo automatico dell’abbonamento. Disney Plus (Google Images)Disney Plus è il servizio di streaming offerto dal colosso americano. Il suo battesimo in Italia è avvenuto il 24 marzo del 2020 e proprio ieri ha compiuto un anno. Sinora l’esperimento della major di Topolino è stato un vero e proprio successo planetario. Milioni di utenti, infatti, si sono iscritti durante quest’anno per poter usufruire dei contenuti esclusivi della piattaforma. A dare una mano a Disney Plus ci ha poi pensato in un certo senso la pandemia. Le tante persone rintanate in casa, infatti, per passare il tempo hanno deciso di sottoscrivere abbonamenti su ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore gli utenti distanno lamentando un disservizio riguardante ilautomatico dell’abbonamento.(Google Images)è il servizio di streaming offerto dal colosso americano. Il suo battesimo in Italia è avvenuto il 24 marzo del 2020 e proprio ieri ha compiuto un anno. Sinora l’esperimento della major di Topolino è stato un vero e proprio successo planetario. Milioni di utenti, infatti, si sono iscritti durante quest’anno per poter usufruire dei contenuti esclusivi della piattaforma. A dare una mano aci ha poi pensato in un certo senso la pandemia. Le tante persone rintanate in casa, infatti, per passare il tempo hanno deciso di sottoscrivere abbonamenti su ...

