Disney+ mette in cantiere la serie tratta dai film Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute (Di giovedì 25 marzo 2021) Se qualche settimana fa la piattaforma americana Peacock ha annunciato una serie dedicata a Robert Langdon, l’avventuroso professore protagonista dei libri di Dan Brown, Disney+ non vuol essere da meno e ha ufficialmente messo in cantiere un progetto per certi versi simile: una produzione a episodi tratta dalla saga National Treasure, ovvero i film noti in italiano come Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute. Usciti nel 2004 e 2007, hanno come protagonista Nicolas Cage nei panni di Benjamin Gates, un cacciatore di tesori che, pur lavorando ai margini della legalità, scopre e risolve intricati misteri da cui dipende la sicurezza degli Stati Uniti. ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) Se qualche settimana fa la piattaforma americana Peacock ha annunciato unadedicata a Robert Langdon, l’avventuroso professore protagonista dei libri di Dan Brown,non vuol essere da meno e ha ufficialmente messo inun progetto per certi versi simile: una produzione a episodidalla saga National Treasure, ovvero inoti in italiano come Ildeie Il. Usciti nel 2004 e 2007, hanno come protagonista Nicolas Cage nei panni di Benjamin Gates, un cacciatore di tesori che, pur lavorando ai margini della legalità, scopre e risolve intricati misteri da cui dipende la sicurezza degli Stati Uniti. ...

Advertising

PatriciaInga5 : RT @moonshadow_369: Kerem mostra di gradire ed apprezzare la rielaborazionie in formato Disney della fiaba HanKer. Mette un like. https://… - giorgiamica : RT @moonshadow_369: Kerem mostra di gradire ed apprezzare la rielaborazionie in formato Disney della fiaba HanKer. Mette un like. https://… - moonshadow_369 : Kerem mostra di gradire ed apprezzare la rielaborazionie in formato Disney della fiaba HanKer. Mette un like. - confundvs : sapete come si mette disney plus al televisore? - JBP_OfficialTW : Risolviamo? Qualcuno batte un colpo? @DisneyPlusIT @Disney_IT. Un social media manager che mette un avviso ce l'ave… -