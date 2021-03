Disastro Canale di Suez ostruito da imbarcazione incagliata | danni per 10 mld al giorno

(Di giovedì 25 marzo 2021) Traffico marittimo mondiale in tilt da 48 ore. 9 rimorchiatori al lavoro per liberare il cargo. Si profila un blocco per settimane. 150 navi in attesa

Traffico marittimo mondiale in tilt da 48 ore. 9 rimorchiatori al lavoro per liberare il cargo. Si profila un blocco per settimane. 150 navi in attesaTerrificante tragedia per5, morto Fabio Donato Saccu a 46 anni: un dramma che lascia senza paroleUna delle vie marittime più importanti al mondo ha una storia che risale a più di un secolo e mezzo fa, segnata da competizioni tra stati, crisi e guerre ...Genova – Potrebbe causare danni economici rilevanti anche al Porto di Genova ed ai suoi commerci l’incidente avvenuto nel canale di Suez dove la mega nave Ever Given è incagliata da ...