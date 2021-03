Diritti tv Serie A: nuova replica della Lega a Sky (Di giovedì 25 marzo 2021) La Lega Serie A ha risposto alla lettera inviata da Sky, in cui veniva garantito l’investimento sui Diritti tv anche oltre la scadenza del 29 marzo La Lega Serie A ha risposto alla lettera inviata da Sky, in cui veniva garantito l’investimento sui Diritti tv anche oltre la scadenza del 29 marzo. «Evidenziamo nuovamente l’irritualità della vostra comunicazione e vi ribadiamo l’obbligo di buona fede imposto a tutti gli offerenti che comporta il dovere di astenersi da ogni comportamento che possa turbare lo svolgimento della procedura di gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) LaA ha risposto alla lettera inviata da Sky, in cui veniva garantito l’investimento suitv anche oltre la scadenza del 29 marzo LaA ha risposto alla lettera inviata da Sky, in cui veniva garantito l’investimento suitv anche oltre la scadenza del 29 marzo. «Evidenziamomente l’irritualitàvostra comunicazione e vi ribadiamo l’obbligo di buona fede imposto a tutti gli offerenti che comporta il dovere di astenersi da ogni comportamento che possa turbare lo svolgimentoprocedura di gara». Leggi su Calcionews24.com

