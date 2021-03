Diritti tv Serie A, Lega avvisa Sky: “Obbligo di buona fede, astenersi da comportamenti inadeguati” (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli esponenti della Lega Calcio hanno inviato una lettera ai vertici di Sky, in merito alla situazione relativa ai Diritti televisivi per la Serie A 2021/2022. Dopo la constatazione di un sostanziale vantaggio di Dazn per quanto concerne il triennio 2021-2024, Sky avrebbe rassicurato le società della massima Serie, facendo intendere di esser disposta a pareggiare l’offerta della piattaforma di streaming, attualmente in voga. La Lega Calcio, con firmatario principale Luigi De Siervo, ha così risposto ai responsabili della pay-tv attiva in Italia: “Evidenziamo nuovamente l’irritualità della vostra comunicazione e vi ribadiamo l’Obbligo di buona fede, imposto a tutti gli offerenti, che comporta il dovere di astenersi da ogni comportamento ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli esponenti dellaCalcio hanno inviato una lettera ai vertici di Sky, in merito alla situazione relativa aitelevisivi per laA 2021/2022. Dopo la constatazione di un sostanziale vantaggio di Dazn per quanto concerne il triennio 2021-2024, Sky avrebbe rassicurato le società della massima, facendo intendere di esser disposta a pareggiare l’offerta della piattaforma di streaming, attualmente in voga. LaCalcio, con firmatario principale Luigi De Siervo, ha così risposto ai responsabili della pay-tv attiva in Italia: “Evidenziamo nuovamente l’irritualità della vostra comunicazione e vi ribadiamo l’di, imposto a tutti gli offerenti, che comporta il dovere dida ogni comportamento ...

