Diritti tv Serie A, botta e risposta epistolare tra Sky e Dazn (Di giovedì 25 marzo 2021) Serie A Lettere e contro-lettere. La corsa per l'acquisizione dei Diritti tv di Serie A 2021-2024 si è trasformata in una diatriba epistolare. Dopo l'ennesima fumata nera da parte della Lega, l'altro ieri Sky aveva inviato una lettera ai 20 club del Campionato dicendosi pronta a confermare la propria offerta (ed eventualmente a migliorarla) anche dopo la scadenza del 29 marzo. Una mossa a cui ieri, in serata, Dazn ha replicato con una missiva nella quale si esprimono "esprime forti preoccupazioni" sul corretto svolgimento del bando. "Dazn esprime forti preoccupazioni relative al corretto svolgimento della gara per l'assegnazione dei Diritti tv del prossimo triennio. Il tentativo di Sky, laddove non gestito rapidamente e fermamente, rischia di minare ...

