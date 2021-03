(Di giovedì 25 marzo 2021) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana e vicepresidente della commissione cultura di Montecitorio Nicolaha rivolto ai ministri Franco e Bianchi una interrogazione parlamentare in merito alla questione legata a moltimagistrale che, dopo aver avuto il contratto a tempo determinato, non percepiscono dalo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Diplomati magistrali senza stipendio da mesi, Fratoianni (SI): “Il Governo restituisca dignità” -

Ultime Notizie dalla rete : Diplomati magistrali

Tecnica della Scuola

... che riguardano sia i laureati che i. In particolare sul sito ufficiale della società ... Candidature entro il 31 marzo ; NeolaureatiIn Ingegneria Strutture, Geotecnica, Idraulica ...Filippo Serra, che aveva impartito istruzioni a tutti gli Uffici Scolastici Regionali per disporre il depennamento da tutte le graduatorie deiimmessi in ruolo con riserva che ...Pubblicato il bando di selezione per la direzione del circolo didattico delle scuole dell'infanzia "Ladinia". Candidature entro il 9 aprile. È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione T ...Nuove offerte di lavoro in Italia con Ferrovie dello Stato, che assume giovani per varie posizioni, si cercano anche capitreno.