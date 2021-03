Diletta Leotta in estasi rilascia una dedica di puro amore | “Un incanto | tanti auguri”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 25 marzo 2021) La conduttrice di Dazncomunica ai propri fan le emozioni provate dal trovarsi immersa in un luogo incantevole. Da quando è apparsa per la prima volta su Sky,ha catturato l’attenzione del pubblico sportivo. In questi anni è diventato un personaggio noto trasversale che ha calcato il palco di Sanremo, che è seguito da milioni di follower in tutta Italia e cui basata scrivere due parole o fare una dichiarazione per essere al centro di decine di articoli in tutta Italia. In questo 2021 si è discusso di lei quasi esclusivamente per il rapporto con l’attore turco Can Yaman, una relazione della quale i diretti interessati parlano solo attraverso post su Instagram senza svelare dettagli o fare dichiarazioni ufficiali, ma di cui parlano anche troppo tutti gli altri. L’ultima ...