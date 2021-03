Diario | criminali in Municipio VI | altri cassonetti in fiamme

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Ancoraina Roma, si tratta dell’ennesimo episodio registrato nelIV. In via Renato Simoni lesono state appiccate proprio sotto ai palazzi, tra le auto parcheggiate. Difficile non pensare che si tratti di un’azione seriale, visto che lo stesso e’ accaduto in Via Cave di Pietralata, Via Lodi, Via Checchi, Via Monti di Pietralata, Via Algranati, Via Amoretti, Via Torre, Via Vacuna. Concordo con Roberta Della Casa ex Presidente IV: iche usano il fuoco per creare disagio non la passeranno liscia”. Cosi’ il presidente della commissione Ambiente del Comune di Roma, Angelo, su Facebook. “Nel frattempo- aggiunge- l’Amministrazione continuera’ a lavorare per riqualificare dove...