Dialogo tra Montalbano e Catarella che si è fatto il vaccino

(Di giovedì 25 marzo 2021) Faciva ancura frida pe esseri martia ma fevvraia eri stata macari caveda e quinni per avriri nova calura abbisognava spittari maggia… Muntilbano pe ura non putiva iettarse a mari per la sua natata ma cu omnia chesta cammurria del carognaviria gli eri smorcata macari il pititto. Stavia vicina il tilifuna pirchia aspittava la tilifunata diche eri annata a farisi il vaccina e cu omnia chesta clara de lunnia haviva macari iddo metu. Doppa na mizzorata sunai il mallitta e Muntilbano arrispuse… “Dutturi, dutturi propria lia est?”. Muntilbano: “Sissi , Catarè, ia sugno: ma tibi si tia oppura stavia parlanna pi tia il micracippa?”.: “Dutturi, ma di qualia micracippa vaia parlanna: sugno iae non un Troika… “. M:“Mi facia piacira pi tia: allura chista vaccina commo è annata?”. C: “Dutturi è troppa prista pe lo ...