Di Berardino: se Lazio in zona arancione, lunedì riaprono scuole fino alle medie (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – "Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedi' 29 Marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attivita' in presenza. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza." "La decisione riguarda le giornate antecedenti le vacanze di Pasqua, cioe' il 29, 30 e 31 marzo e sara' formalizzata nelle prossime ore con un'ordinanza regionale a firma del Presidente della Regione Lazio." "La scelta e' stata elaborata anche a seguito di un incontro avvenuto questa mattina con tutte le organizzazioni sindacali del comparto scuola che hanno concordato con l'opportunita' di continuare con la Dad al 100% fino a Pasqua per gli istituti ...

