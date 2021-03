Despar | chiusi da sabato Bergamo | Chiuduno e Lovere | ma si tratta

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Entroanche i tre supermercati bergamaschi con insegnaancora aperti chiuderanno i battenti in via “temporanea”, come avvenuto in precedenza per il punto vendita di via Suardi a. Lo hanno comunicato i vertici di ALCO SpA, , che hanno anche fatto sapere che letive per le cessioni dei supermercati stanno proseguendo, nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra rappresentanti dei lavoratori e proprietà. Da27, dunque, anchee il negozio di(in via Furietti) saranno, in attesa che si compiano le pratiche di concordato preventivo richieste per tutte le tre società del gruppo. “Naturalmente viviamo ancora grande preoccupazione per la chiusura dei punti vendita, il ...