Del nuovo iPhone 13 sappiamo già quasi tutto (Di giovedì 25 marzo 2021) Mancano ancora sei mesi al lancio di iPhone 13, ma possiamo già farci un'idea sui nuovi smartphone Apple grazie alle tante indiscrezioni raccolte da insider della Mela o da tester che hanno potuto mettere le mani sui nuovi prodotti. Bisognerà aspettare settembre e il keynote ufficiale guidato da Tim Cook per avere una conferma sulla scheda tecnica ma, visti anche i precedenti degli anni passati, è difficile che i rumor più frequenti che circolano in Rete siano completamente sbagliati. Se lo scorso anno l'accento della Mela è stato sulla fotocamera e sul design, nel 2021 si punterà a migliorare la ricezione in 5G e ad introdurre un display always-on – per vedere sempre l'ora e le notifiche in arrivo - con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che andrà ad eguagliare alcuni dei migliori smartphone Android del momento – come Oppo Find X3 Pro o Xiaomi Mi 11.

