De Rossi: “Contro l’Irlanda del Nord abbiamo brutti ricordi, non ci sono avversari semplici” (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniele De Rossi, nuovo membro dello staff tecnico dell’Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport prima del match Contro l’Irlanda del Nord: “abbiamo un ricordo che è brutto per noi perchè non siamo riusciti a qualificarci all’ultimo mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita”. Quanto brucia la non qualificazione al mondiale di Russia?“Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. E’ una ferita che brucia”. Il tuo ritorno in azzurro con un ruolo diverso.“Ho imparato tanto. Ho riassaporato l’aria del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniele De, nuovo membro dello staff tecnico dell’Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport prima del matchdel: “un ricordo che è brutto per noi perchè non siamo riusciti a qualificarci all’ultimo mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci. Testa a questa partita”. Quanto brucia la non qualificazione al mondiale di Russia?“Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. E’ una ferita che brucia”. Il tuo ritorno in azzurro con un ruolo diverso.“Ho imparato tanto. Ho riassaporato l’aria del ...

