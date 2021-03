De Ligt, il gol fantasma contro la Turchia e le polemiche: “Per me la palla era dentro, quello che ho visto dal campo…” (Di giovedì 25 marzo 2021) La Juventus è pronta a riunirsi alla Continassa. Inizia oggi la marcia di avvicinamento dei bianconeri in vista della sfida di sabato contro il Torino. La squadra, dopo l'amaro ko rimediato in casa contro il Benevento, dovrà dimenticare in fretta quanto accaduto all'Allianz Stadium in vista del rush finale di stagione. In attesa del rientro a Torino dei nazionali, la Juventus, già questa mattina si è riunita alla Continassa per riprendere gli allenamenti dopo i giorni di riposo. Tra i giocatori a mancare ancora all'appello anche Matthijs de Ligt, impegnato nella giornata di ieri con la sua Olanda, nella sfida contro la Turchia. Proprio durante la gara, il calciatore, è stato protagonista di un controverso episodio che ha fatto a lungo discutere. Ad esprimerli sull'argomento anche lo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) La Juventus è pronta a riunirsi alla Continassa. Inizia oggi la marcia di avvicinamento dei bianconeri in vista della sfida di sabatoil Torino. La squadra, dopo l'amaro ko rimediato in casail Benevento, dovrà dimenticare in fretta quanto accaduto all'Allianz Stadium in vista del rush finale di stagione. In attesa del rientro a Torino dei nazionali, la Juventus, già questa mattina si è riunita alla Continassa per riprendere gli allenamenti dopo i giorni di riposo. Tra i giocatori a mancare ancora all'appello anche Matthijs de, impegnato nella giornata di ieri con la sua Olanda, nella sfidala. Proprio durante la gara, il calciatore, è stato protagonista di unverso episodio che ha fatto a lungo discutere. Ad esprimerli sull'argomento anche lo ...

