Daydreamer anticipazioni: SANEM ha un incidente in moto e… (Di giovedì 25 marzo 2021) Ultime “scaramucce” tra Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir). Nelle puntate finali di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i due protagonisti si allontaneranno ulteriormente in attesa del grande epilogo, ma il destino farà sì che si incontrino di continuo. Un ultimo imprevisto avrà a che fare con un incidente in moto, di cui sarà protagonista la “maldestra” SANEM… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: SANEM lascia nuovamente la Fikri Harika Come abbiamo già avuto modo di segnalare nelle nostre anticipazioni, Can perderà la memoria in seguito ad un incidente stradale e non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi anni di vita, compresi quelli legati a SANEM. Quest’ultima cercherà fin da subito di porre rimedio ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 25 marzo 2021) Ultime “scaramucce” tra Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir). Nelle puntate finali di– Le Ali del Sogno, i due protagonisti si allontaneranno ulteriormente in attesa del grande epilogo, ma il destino farà sì che si incontrino di continuo. Un ultimo imprevisto avrà a che fare con unin, di cui sarà protagonista la “maldestra”– Le Ali del Sogno, news:lascia nuovamente la Fikri Harika Come abbiamo già avuto modo di segnalare nelle nostre, Can perderà la memoria in seguito ad unstradale e non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi anni di vita, compresi quelli legati a. Quest’ultima cercherà fin da subito di porre rimedio ...

