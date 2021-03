DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 26 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 26 marzo 2021 su Canale 5: Il procedimento di creazione della nuova società sembra andar bene, ma i nostri protagonisti hanno a che fare con i primi problemi economici: i fondi non sono infatti sufficienti per portare avanti l’azienda nel migliore dei modi. Viste le difficoltà riscontrate, Can si offre di finanziare la nascente società. Sanem però non vuol saperne e rifiuta l’offerta! Ciò che ha in mente Sanem è qualcosa di diverso e così la ragazza propone a Can di diventare socio. L’uomo decide di accettare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”. DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 25 marzo 2021)– Le Ali del Sogno di26su Canale 5: Il procedimento di creazione della nuova società sembra andar bene, ma i nostri protagonisti hanno a che fare con i primi problemi economici: i fondi non sono infatti sufficienti per portare avanti l’azienda nel migliore dei modi. Viste le difficoltà riscontrate, Can si offre di finanziare la nascente società. Sanem però non vuol saperne e rifiuta l’offerta! Ciò che ha in mente Sanem è qualcosa di diverso e così la ragazza propone a Can di diventare socio. L’uomo decide di accettare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 26 marzo 2021: Can e Sanem soci in affari - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 26 marzo: riusciranno Sanem e Can a essere soci? - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 marzo 2021 - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer – Le ali del sogno: trame dal 29 marzo al 3 aprile - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 25 marzo 2021: la «nuova vita» di Emre -