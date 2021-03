Daydreamer | anticipazioni 25 marzo 2021 | la «nuova vita» di Emre

(Di giovedì 25 marzo 2021)25con due dei protagonisti che si troveranno dinanzi ad una. Ma tutto andrà come sperato? La disperazione dipuntata25con novità che potrebbero cambiare il corso delladi alcuni protagonisti. Nelle puntate precedenti tutta l'attenzione era rivolta a Sanem e Can, con la loro fuga in barca per schiarirsi le idee. I due sono spariti per un giorno intero e hanno lasciato tutti gli amici alla tenuta alle prese con un ordinativo di creme da terminare. Ceren, CeyCey e gli altri amici hanno cercato di replicare la formula mentre Yigit ha suggerito a Cemal di denunciare la scrittrice. Cemal non può infatti ...

Vediamo dunque cosa succederà nelledal 29 marzo al 3 aprile e quali vicende vedranno coinvolti Can e Sanem. La prossima settimana per la coppia sarà decisiva: Can e Sanem , ...Qui la trama completa di Una Vita Scopriamo tutte lesettimanali di Una Vita dal 22 al 28 marzo 2021: Ledella puntata di oggi 25 marzo 2021 Nella puntata di ...Così Mediaset ha deciso di regalare ai telespettatori di DayDreamer – Le ali del sogno un episodio in più a settimana. Vediamo dunque cosa succederà nelle anticipazioni DayDreamer dal 29 marzo al 3 ...Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 25 marzo 2021, in onda su Canale5. Emre trova lavoro in un salone di auto, ma la reazione di Leyla non sarà quella sperata dal giovane Divit.