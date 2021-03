David Trezeguet diventa direttore sportivo (Di giovedì 25 marzo 2021) L’amato attaccante della Juventus ha concluso il percorso di studi che l’ha portato a diventare un nuovo direttore sportivo. Dai gol alla scrivania, magari con l’obbiettivo di trovare un nuovo “Re David Trezeguet”. In una sua intervista l’ex giocatore ha parlato del suo passato e del suo futuro nel nuovo ruolo di D.S. Quale sarà il futuro di David Trezeguet? “Per il momento va bene David (sorride, ndr), quando arriverà una squadra sarà più bello sentirmi chiamare direttore”. Così ha esordito il francese nella sua lunga intervista a TuttoMercatoWeb. Dopo sei anni da ambasciatore della Juventus, l’ex giocatore aveva deciso di rientrare nel mondo del pallone nelle vesti di direttore sportivo. E con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) L’amato attaccante della Juventus ha concluso il percorso di studi che l’ha portato are un nuovo. Dai gol alla scrivania, magari con l’obbiettivo di trovare un nuovo “Re”. In una sua intervista l’ex giocatore ha parlato del suo passato e del suo futuro nel nuovo ruolo di D.S. Quale sarà il futuro di? “Per il momento va bene(sorride, ndr), quando arriverà una squadra sarà più bello sentirmi chiamare”. Così ha esordito il francese nella sua lunga intervista a TuttoMercatoWeb. Dopo sei anni da ambasciatore della Juventus, l’ex giocatore aveva deciso di rientrare nel mondo del pallone nelle vesti di. E con ...

