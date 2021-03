Dati Covid: 23.696 nuovi casi e 460 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 23.696 i nuovi casi di coronavirus e 460 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai Dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 349.472 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 363.767. Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell?1%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 23.696 idi coronavirus e 460 iin 24 ore. È quanto emerge daiforniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio.24 ore sono stati effettuati 349.472 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 363.767. Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell?1%.

Advertising

borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - borghi_claudio : @MassimilianRic Non lo so ma mi interessa relativamente, non potendo fidarmi dei dati dei morti per covid o con cov… - fattoquotidiano : Astrazeneca, aggiornati i dati sull’ultimo studio dopo la richiesta degli Usa: “Efficacia al 76% nel prevenire Covi… - parr_tyson : @giamakano @you_trend Perché erano in ospedale proprio per quello. Basta una TAC toracica per stabilirlo, non l'aut… - fisco24_info : Covid Italia, oggi 23.696 contagi e 460 morti: bollettino 25 marzo: La tabella dei dati della Protezione Civile. Lo… -