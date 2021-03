Dati Covid. 23.696 nuovi casi e 460 morti, il tasso di positività risale al 6,8% (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovo aumento dei casi di Covid-19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 23.696 nelle ultime 24 ore; lieve calo per il numero dei tamponi (349.472 a fronte dei 363.767 di ieri), con un tasso di positività che sale al 6,8% (dal 5,8% di ieri). I morti sono 460, lo stesso numero di ieri, per un totale di 106.799. I ricoverati con sintomi sono 28.424 (14 in meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 3.620 (32 in più, con 260 ingressi del giorno). Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Nuovo aumento deidi-19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 23.696 nelle ultime 24 ore; lieve calo per il numero dei tamponi (349.472 a fronte dei 363.767 di ieri), con undiche sale al 6,8% (dal 5,8% di ieri). Isono 460, lo stesso numero di ieri, per un totale di 106.799. I ricoverati con sintomi sono 28.424 (14 in meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 3.620 (32 in più, con 260 ingressi del giorno).

Advertising

borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - borghi_claudio : @MassimilianRic Non lo so ma mi interessa relativamente, non potendo fidarmi dei dati dei morti per covid o con cov… - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, nuovi dati a Usa: 'Efficace al 76%' - MaggicaPolly : @MirianaMirio stavo guardando su Skytg24 i dati comunicati poco fa, a livello nazionale male: la soglia di allerta… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Coronavirus, i dati sull'Alto Adige ingannano anche @TheEconomist e @nytimes. Inseriti nei dataset 10mila vecchi casi d… -