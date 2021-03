Dantedì, nelle scuole le celebrazioni sono digital (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, quest’anno ha un sapore tutto particolare: ricorrono infatti i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Così gli studenti di tutta Italia, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si sono dati da fare per celebrarlo con tutti gli onori del caso, grazie a idee originali e soprattutto digital. Attraverso laboratori di realtà virtuale, videogiochi, app, i nativi digitali sono riusciti a coniugare l’innovazione al sapore antico dei versi del Sommo poeta. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, quest’anno ha un sapore tutto particolare: ricorrono infatti i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Così gli studenti di tutta Italia, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si sono dati da fare per celebrarlo con tutti gli onori del caso, grazie a idee originali e soprattutto digital. Attraverso laboratori di realtà virtuale, videogiochi, app, i nativi digitali sono riusciti a coniugare l’innovazione al sapore antico dei versi del Sommo poeta.

