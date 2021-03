Dantedì, l’Italia celebra il Sommo Poeta: le iniziative e il palinsesto Rai (Di giovedì 25 marzo 2021) In occasione del Dantedì il Paese rende omaggio al Sommo Poeta e padre della lingua italiana, Dante Alighieri: in programma centinaia di eventi e una programmazione speciale della Rai. Credit: PixabayOggi, 25 marzo, è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata alle celebrazioni del Sommo Poeta. La ricorrenza, istituita lo scorso anno dal Consiglio dei Ministri, non è legata al giorno di nascita o di morte di Dante Alighieri, bensì al suo viaggio nell’aldilà, narrato letterariamente nella Divina Commedia e la cui data d’inizio è secondo i “dantisti” proprio il 25 marzo. Quest’anno la giornata assume un significato ancora più rilevante, in quanto cade in occasione del settimo centenario della morte del Poeta fiorentino, avvenuta nel ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 marzo 2021) In occasione delil Paese rende omaggio ale padre della lingua italiana, Dante Alighieri: in programma centinaia di eventi e una programmazione speciale della Rai. Credit: PixabayOggi, 25 marzo, è il, la giornata nazionale dedicata allezioni del. La ricorrenza, istituita lo scorso anno dal Consiglio dei Ministri, non è legata al giorno di nascita o di morte di Dante Alighieri, bensì al suo viaggio nell’aldilà, narrato letterariamente nella Divina Commedia e la cui data d’inizio è secondo i “dantisti” proprio il 25 marzo. Quest’anno la giornata assume un significato ancora più rilevante, in quanto cade in occasione del settimo centenario della morte delfiorentino, avvenuta nel ...

