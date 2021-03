Dantedì: in cammino sui versi del poeta. Con Benigni & Co. L'Italia celebra Dante Alighieri (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul sito web del Ministero della Cultura al link www.beniculturali.it è disponibile il ricco palinsesto di iniziative, in continuo aggiornamento, alla portata di tutti coloro che, nonostante la ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul sito web del Ministero della Cultura al link www.beniculturali.it è disponibile il ricco palinsesto di iniziative, in continuo aggiornamento, alla portata di tutti coloro che, nonostante la ...

Advertising

PontAcadLife : #DanteAlighieri: «Un cristiano che parla anche ai non credenti». @Pontifex gli dedica la «Candor Lucis æternæ» che… - iamdangerously : «Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo; e sanza cura aver d’alcun riposo, sali… - antoniopalmieri : «Il fine di tutta l’opera e di ogni sua parte – scrive #Dante nella celebre Lettera a Cangrande della Scala – è cer… - CittadinidiTwtt : RT @MuseoSalinas: ?? #dantedi “... per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo... ... E quindi uscimmo a riveder le ste… - catera_greco : RT @MuseoSalinas: ?? #dantedi “... per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo... ... E quindi uscimmo a riveder le ste… -