Dantedì. Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. (Di giovedì 25 marzo 2021) di Redazione. Si festeggia oggi, 25 marzo, il “Dantedì”, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri (1265-1321). La ricorrenza è stata istituita dal Consiglio... Leggi su freeskipper (Di giovedì 25 marzo 2021) di Redazione. Si festeggia oggi, 25 marzo, il “”, laal Sommo Poeta(1265-1321). La ricorrenza è stata istituita dal Consiglio...

Advertising

Inter : ?? | DANTEDÌ Se è vero che il calcio è poesia, questa giornata non può che essere d’ispirazione anche per noi. Buon… - MiC_Italia : Oggi è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: segui la prémiere alle ore 11.00 sulla pagina… - RaiTre : “Dopo aver letto la Divina Commedia, non si guardano più le persone con distrazione ma come depositari di un destin… - alescavanna : RT @ComuneParma: #25marzo Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il giorno di inizio del viaggio nell’aldilà della Divina… - piacenza2020 : Piacenza 2020+21 e…buon #Dantedì da #Piacenza! Per la giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri, sul canale… -