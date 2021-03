Dantedì: Fratelli d’Italia presenta tutte le iniziative per salvare l’italiano dall’esterofilia (video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Difendere la lingua italiana dall’invasione dei vocaboli stranieri. Nel Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, Fratelli d’Italia rilancia la battaglia per la purezza della lingua con due pdl presentate oggi alla Camera. “Dante è autenticamente nostro, è autenticamente italiano, è autenticamente cristiano. Dante è il padre della nostra identità. Un’identità che vogliamo difendere, a partire dalla nostra lingua, il quarto idioma più studiato al mondo. Ma che l’Italia ancora non ha neanche riconosciuto come lingua ufficiale della Repubblica italiana”. Lo ha ricordato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un video postato su Facebook. “Così Fratelli d’Italia – ricorda la leader del partito – ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Difendere la lingua italiana dall’invasione dei vocaboli stranieri. Nel, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri,rilancia la battaglia per la purezza della lingua con due pdlte oggi alla Camera. “Dante è autenticamente nostro, è autenticamente italiano, è autenticamente cristiano. Dante è il padre della nostra identità. Un’identità che vogliamo difendere, a partire dalla nostra lingua, il quarto idioma più studiato al mondo. Ma che l’Italia ancora non ha neanche riconosciuto come lingua ufficiale della Repubblica italiana”. Lo ha ricordato Giorgia Meloni, presidente di, in unpostato su Facebook. “Così– ricorda la leader del partito – ha ...

Advertising

SecolodItalia1 : Dantedì: Fratelli d’Italia presenta tutte le iniziative per salvare l’italiano dall’esterofilia (video)… - GDeccia : RT @SecolodItalia1: Fratelli d’Italia presenta le iniziative per il Dantedì con una serie di iniziative (diretta video dalla Camera) https:… - SecolodItalia1 : Fratelli d’Italia presenta le iniziative per il Dantedì con una serie di iniziative (diretta video dalla Camera)… - SassiLive : +++DANTEDÌ, VIDEO MULTIMEDIALE DEI FRATELLI FRANCESCO E ANDREA STAFFIERI DEL LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI” DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Dantedì Fratelli Tra Purgatorio e Paradiso, le figure di Guglielmo VII Aleramico e Ubertino da Casale nella Divina Commedia ... titolare col padre Giovanni e i fratelli della fiorente 'Libreria della Fenice' nei pressi del ... E in occasione del 'Dantedì' dello scorso anno, la targa è stata restaurata a cura dell'Istituto ...

Processo Finpiemonte: è giallo sulle firme. Sono false? Palazzo Lascaris Mail di propaganda di Fratelli d'Italia ai dipendenti della Regione Piemonte. ... Torino Biblioteca Arduino presenta Dantedì: Viva Dante 1321 - 2021 Giulia Zanotti - Marzo 24, 2021 0 Un ...

Dantedì: Fratelli d'Italia presenta tutte le iniziative per salvare l'italiano dall'esterofilia... Il Secolo d'Italia ... titolare col padre Giovanni e idella fiorente 'Libreria della Fenice' nei pressi del ... E in occasione del '' dello scorso anno, la targa è stata restaurata a cura dell'Istituto ...Palazzo Lascaris Mail di propaganda did'Italia ai dipendenti della Regione Piemonte. ... Torino Biblioteca Arduino presenta: Viva Dante 1321 - 2021 Giulia Zanotti - Marzo 24, 2021 0 Un ...