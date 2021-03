Dantedì: Firenze, in piazza Signoria sorge un albero del Paradiso (Di giovedì 25 marzo 2021) Firenze, 25 mar. - (Adnkronos) - Un abete gigantesco si innalza di oltre 22 metri in piazza della Signoria, nel cuore di Firenze, protendendo i suoi rami metallici verso il cielo: l'installazione, realizzata dall'artista Giuseppe Penone, è la più grande mai collocata nello spazio pubblico del centro fiorentino. È spuntata oggi, per il Dantedì di un anno molto speciale, il settecentenario dalla morte dell'autore della Divina Commedia. Infatti la colossale scultura "Abete2 si può vedere come metafora del Paradiso: cioè "l'albero che vive de la cima / e frutta sempre e mai non perde foglia" (vv. 29-30, Canto XVIII, Paradiso, Divina Commedia), come afferma Cacciaguida degli Elisei per descrivere all'incredulo Dante il luogo in cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021), 25 mar. - (Adnkronos) - Un abete gigantesco si innalza di oltre 22 metri indella, nel cuore di, protendendo i suoi rami metallici verso il cielo: l'installazione, realizzata dall'artista Giuseppe Penone, è la più grande mai collocata nello spazio pubblico del centro fiorentino. È spuntata oggi, per ildi un anno molto speciale, il settecentenario dalla morte dell'autore della Divina Commedia. Infatti la colossale scultura "Abete2 si può vedere come metafora del: cioè "l'che vive de la cima / e frutta sempre e mai non perde foglia" (vv. 29-30, Canto XVIII,, Divina Commedia), come afferma Cacciaguida degli Elisei per descrivere all'incredulo Dante il luogo in cui si ...

