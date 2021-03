Dantedì | ecco tutti gli appuntamenti televisivi dedicati al 700° anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri

(Di giovedì 25 marzo 2021) IlDivina Commedia e iluomo del suo tempo, tra passione politica e rapporto con il potere. Ma anche ilraccontato come padrelingua italiana da studiosi e critici, riletto dai grandi del nostro teatro come Benigni a Gassman, e persino “cantato” da Fabrizio De André o Francesco De Gregori. è un grande affresco quello che Rai dedica anel palinsesto di giovedì 25 marzo, il giorno del, a settecento anni dalla sua. Una ricorrenza che attraversa tutta la programmazione delle reti Rai con approfondimenti, documentari, pagine teatrali e musicali, letture e con servizi ini Tg e Giornali Radio, e alla quale è dedicato ...

Oggi, 25 marzo è il, giorno in cui, secondo gli studiosi, nella primavera del 1300 Dante intraprese il viaggio ...perché Francesca dice a Dante: "Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: / ...Si celebra oggi in tutto il Paese, con diverse iniziative, il, la giornata dedicata al padre della lingua italiana , nel giorno in cui, secondo gli ...come seguire le iniziative. Benigni ...