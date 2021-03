Dantedì: Dante Alighieri e le citazioni de La Divina Commedia che usiamo senza saperlo (Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi, 25 marzo è il Dantedì, giorno in cui, secondo gli studiosi, nella primavera del 1300 Dante intraprese il viaggio nell’aldilà. E oltretutto quest’anno cade anche il settecentesimo anniversario della sua morte. Questo articolo non vuole essere e non sarà di certo un commento sulla Divina Commedia o su Dante, anche perché si è detto e scritto praticamente tutto sull’opera e sul suo autore e in questi casi, aggiungere o cercare di essere originali a tutti i costi, pone solo il rischio di farci allontanare dalla realtà e di finire a parlare di astrologia o di fantascienza: potrebbe aver fatto; potrebbe aver pensato mentre scriveva; potrebbe essergli successo questo; ha scritto ciò che ha scritto per tal motivo; ecc. Come quelli che cercano di parlare di un’opera di un grande artista ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi, 25 marzo è il, giorno in cui, secondo gli studiosi, nella primavera del 1300intraprese il viaggio nell’aldilà. E oltretutto quest’anno cade anche il settecentesimo anniversario della sua morte. Questo articolo non vuole essere e non sarà di certo un commento sullao su, anche perché si è detto e scritto praticamente tutto sull’opera e sul suo autore e in questi casi, aggiungere o cercare di essere originali a tutti i costi, pone solo il rischio di farci allontanare dalla realtà e di finire a parlare di astrologia o di fantascienza: potrebbe aver fatto; potrebbe aver pensato mentre scriveva; potrebbe essergli successo questo; ha scritto ciò che ha scritto per tal motivo; ecc. Come quelli che cercano di parlare di un’opera di un grande artista ...

Advertising

UffiziGalleries : Oggi è il #DanteDì! Il #25marzo 1300 si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella #DivinaCommedia... Ed ec… - RaiPlay : '[...] ché la diritta via era smarrita.' Con #AlessandroBarbero 'Dante e il Potere', il 25 marzo in anteprima su Ra… - MiC_Italia : - 1... #Dantedì! E da domani i profili social del #MiC ti accompagneranno in un incredibile viaggio quotidiano con… - ilariastyles05 : RT @leftiscooler: Per me Dante è la mia prof di italiano del liceo che, ogni settimana, quando spiegava un canto, diceva che il gruppo di v… - vaniatoni2 : @AlessioPecoraro Idem. #Dante e #Manzoni mi sono sempre rimasti li...a metà. Credo dipendesse in buona parte dal do… -