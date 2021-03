Dantedì | da Roberto Benigni a Rai Cultura | così la tv celebra i 700 anni della morte di Dante

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Dantedì, la giornata istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri per celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, si presenta, in quest’anno così complicato, non solo come un’occasione per ricordare il padre della lingua italiana, ma anche per riaccendere l’attenzione sul Poeta che, spesso e volentieri, l’insegnamento scolastico propone ai ragazzi in maniera indegna, rendendo lo studio delle sue opere difficile, faticoso e inutilmente ingarbugliato. Insieme alle diverse operazioni portate avanti dalle scuole e dagli istituti si affaccia, naturalmente, anche il servizio pubblico, che trasmette una serie di iniziative volte a onorare la ricorrenza. Si inizia, il 25 marzo, con Roberto Benigni che legge il XXV Canto del Paradiso nel Salone dei Corazzieri al Quirinale in una cerimonia condotta da Serena Bortone e trasmessa su Raiuno alle 19.10. alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura Dario Franceschini. https://twitter.com/RaiTre/status/1374783192956338182