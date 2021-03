Dantedì, 25 marzo tante le iniziative in ricordo di Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) prenderà corpo anche in Friuli Venezia Giulia il “Dantedi” con una serie di iniziative volte a ricordare il Sommo Poeta. La Regione, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha voluto promuovere gli eventi che si svolgeranno sul nostro territorio il 25 marzo.Le iniziative in programma sono: “Al suon de la sua voce, viaggio sonoro nella Divina Commedia” organizzato dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine; “Vien dietro a me…” un viaggio nella Divina Commedia attraverso i luoghi di Trieste de Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; “Tutte quelle vive luci. Dante, l’esperienza feroce e il sentimento acuto del nostro destino” realizzato dal Centro Cultura Pordenone e dalla Fondazione Villa De Claricini Dornpacher; “D’ante litteram. Lettura dei canti 3, 5 e 26 dell’Inferno” organizzato da CSS ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) prenderà corpo anche in Friuli Venezia Giulia il “di” con una serie divolte a ricordare il Sommo Poeta. La Regione, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha voluto promuovere gli eventi che si svolgeranno sul nostro territorio il 25.Lein programma sono: “Al suon de la sua voce, viaggio sonoro nella Divina Commedia” organizzato dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine; “Vien dietro a me…” un viaggio nella Divina Commedia attraverso i luoghi di Trieste de Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; “Tutte quelle vive luci., l’esperienza feroce e il sentimento acuto del nostro destino” realizzato dal Centro Cultura Pordenone e dalla Fondazione Villa De Claricini Dornpacher; “D’ante litteram. Lettura dei canti 3, 5 e 26 dell’Inferno” organizzato da CSS ...

