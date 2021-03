Dante, Papa: 'Profeta di speranza, dà slancio al nostro cammino' (Di giovedì 25 marzo 2021) 'In questo momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l'umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la figura di Dante, Profeta di speranza e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) 'In questo momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l'umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la figura didie ...

Pontifex_it : In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, la figura di Dante, profeta di speranza, può aiutarc… - vaticannews_it : #25marzo2021 Diffusa la Lettera apostolica di #PapaFrancesco Candor Lucis Aeternae per i 700 anni dalla morte di… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco: «#Dante oggi ci chiede di essere ascoltato» - alinatede : RT @Pontifex_it: In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, la figura di Dante, profeta di speranza, può aiutarci ad av… - Travagliato : RT @Pontifex_it: In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, la figura di Dante, profeta di speranza, può aiutarci ad av… -