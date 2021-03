“Dante ha copiato” | accusa da giornale tedesco

(Di giovedì 25 marzo 2021) Non c’è pace perAlighieri nemmeno neldì istituito in Italia il 25 marzo per celebrare uno dei più grandi scrittori di sempre.AlighieriSituazione delicata in un giorno importante arriva dalla Germania. In un articolo del Frankfurter Rundschau, quotidiano della città di Francoforte, viene attaccato uno dei pilastri della nostra cultura italiana. A puntare il dito versoci ha pensato lo scrittore Arno Widmann con delle parole che sicuramente alzeranno un polverone. Ci saranno delle parole ulteriormente pesanti nei prossimi giorni quando arriveranno le risposte da parte del nostro paese. LEGGI ANCHE >>> La battaglia di Alessandro Borghese Repubblica sottolinea cheviene definito nelcome un poeta medievale arrivista ed ...

E lo vogliono morto" MEDIA GERMANIA: "BANALE, HAL'ISLAM" Ma non di solo Olanda muore oggi la cultura europea: in Germania il quotidiano Frankfurter Rundschau, ha pubblicato un lungo ...Il viaggio ditra Inferno e Paradiso?da quello di Maometto . Ma soprattutto, l'unico motivo per cui l'Alighieri avrebbe scritto la Commedia è poter sostituirsi a Dio e "spedire" amici ...L’incredibile articolo di un editorialista tedesco della Frankfurter Rundschau: «L’Italia lo loda, ma non ha inventato la lingua» ...La Germania non dà tregua al Bel Paese. Così dopo l'attacco sulle pagine del Der Spiegel sulla gestione della prima fase della pandemia da Coronavirus, adesso il bersaglio è Dante, in occasione del Da ...