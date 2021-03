Dante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mette in musica il V Canto dell'Inferno (Di giovedì 25 marzo 2021) Giuliano Sangiorg i, leader dei Negramaro, mette in musica un passaggio del V Canto dell'Inferno della Divina Commedia . Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 marzo 2021)Sangiorg i, leader deiinun passaggio del Va Divina Commedia . Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversarioa sua scomparsa,...

Advertising

SkyTG24 : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canta Dante per gli alunni del liceo di Lecce. VIDEO - sabrynegramaro : #GiulianoSangiorgi dei @Negramaro canta #Dante per gli alunni del @LiceoPalmieri di #Lecce Ha scelto Paolo e France… - GazzettaDelSud : ?? L'INFERNO... POP | ?? VIDEO | Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, mette in musica un passaggio del V Can… - Riforma_it : Il 25 marzo si ricorda il #poeta: molti gli incontri che, prima e dopo la #Riforma, si sono verificati con la sua o… - infoitcultura : Dante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mette in musica il V Canto dell’Inferno -