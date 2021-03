Dante “arrivista e plagiatore”? Ecco cosa c’è scritto davvero sul giornale tedesco a cui ha risposto il ministro Franceschini (Di giovedì 25 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. O quasi. Lo psicodramma su Dante Alighieri si dipana nel pomeriggio del Dantedì e diventa in poche ore una specie di match calcistico Italia-Germania. Il quotidiano Repubblica nella sua versione online pubblica un articolo intitolato: “Dante, l’incredibile attacco di un giornale tedesco: ‘arrivista e plagiatore, l’Italia ha poco da festeggiare'”. Ma che davvero? Ci si lustra gli occhi e sembra che dal Frankfurter Rundschau sia appena esplosa una bomba atomica. Ma cos’hanno da insegnarci dalla patria di Goethe? La pagina Facebook di Repubblica s’infiamma. Decine e decine i commenti di lettori imbestialiti con il signor Arno Widmann reo pure di un titolo sibillino (“Dante: le buone nel pentolino, le cattive nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. O quasi. Lo psicodramma suAlighieri si dipana nel pomeriggio deldì e diventa in poche ore una specie di match calcistico Italia-Germania. Il quotidiano Repubblica nella sua versione online pubblica un articolo intitolato: “, l’incredibile attacco di un: ‘, l’Italia ha poco da festeggiare'”. Ma che? Ci si lustra gli occhi e sembra che dal Frankfurter Rundschau sia appena esplosa una bomba atomica. Ma cos’hanno da insegnarci dalla patria di Goethe? La pagina Facebook di Repubblica s’infiamma. Decine e decine i commenti di lettori imbestialiti con il signor Arno Widmann reo pure di un titolo sibillino (“: le buone nel pentolino, le cattive nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Dante arrivista Dante, la critica della Frankfurter Rundschau: "Arrivista e plagiatore" ... nondimeno Widmann - che nel 1987 alimentà il mito dell'Aids creata in un laboratorio militare americano con un'intervista da lui commissionata - irride all'Italia che loda Dante 'come uno di coloro ...

Dante "islamofobo" e "copione del Corano"/ Olanda e Germania, trionfo cancel culture ...si arriva quindi nella Germania dove il quotidiano Frankfurter Rundschau per l'occasione dei festeggiamenti mondiali sul grande Alighieri pensa bene di condannare Dante in quanto " banale, arrivista ...

Dante, l'incredibile attacco dalla Germania: "Arrivista e plagiatore" la Repubblica Dante: Germania critica enfasi manifestazioni, Franceschini reagisce C''è c'è già chi critica la colossale scultura Abete dell'artista Giuseppe Penone, la più grande mai collocata nello spazio pubblico del centro. Lo riferisce il Corriere Fiorentino: «Già fa discutere ...

Stampa e politica italiane unite contro l’articolo del quotidiano tedesco che sminuisce Dante Non mancano le allusioni al fatto che la Divina Commedia non sia in realtà un testo originale e che Dante fosse un “egocentrico arrivista” – scrive Repubblica-. Più o meno tutti i giornali hanno ...

