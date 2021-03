Dante “arrivista” | attacco da giornale tedesco diventa un caso

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. In difesa diAlighieri sottodel ‘Frankfurter Rundschau’ – che in un articolo del suo fondatore ha descritto il Sommo Poeta come “e plagiatore” -, il ministro Dario Franceschini cita il terzo canto dell’Inferno. Proprio nel giorno deldì, infatti, la polemica aperta dalunnel mondo della cultura italiana, schierato in difesa dell’autore della Divina Commedia. “Giudizi pretestuosi, opinabili, attacchi senza senso. Chissà, forse, alla Germania gli dispiace non aver avuto un artista immenso come. I toni, comunque, mi sembrano poco diplomatici”, le parole sulall’Adnkronos di Pieralvise Serego Alighieri, ...

Passa però qualche decina di minuti e nel frattempo sulla pagina Facebook di Repubblica qualcuno comincia a suonare l'allarme: guardate che nell'articolo non c'è scritto","...... un giornale tedesco, il "Frankfurter Rundschau", ne ha parlato in termini non proprio lusinghieri, usando espressioni quali: "non ha inventato nulla", "" e via dicendo. Riguardo alla ...Tanto rumore per nulla. O quasi. Lo psicodramma su Dante Alighieri si dipana nel pomeriggio del Dantedì e diventa in poche ore una specie di match calcistico Italia-Germania. Il quotidiano Repubblica ...C''è c'è già chi critica la colossale scultura Abete dell'artista Giuseppe Penone, la più grande mai collocata nello spazio pubblico del centro. Lo riferisce il Corriere Fiorentino: «Già fa discutere ...