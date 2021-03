Dante Alighieri | tutti gli appuntamenti della settimana dedicata al sommo poeta

(Di giovedì 25 marzo 2021)è indubbiamente uno dei poeti più conosciuti nel mondo ed è un perno fondamentaleletteratura italiana. Da oggi 25 marzo, giornata mondialea lui e chiamatadì, verranno lanciate diverse iniziative dedicate al. A causapandemia dovuta al Covid-19 e quindi alla chiusura dei musei, gli appassionati di arte e di letteratura dovranno accontentarsi di mostre virtuali con diversi. Si ricorda in primis la Quadriennale d’arte 2020 a Roma e la mostra milanesealle pittrici vissute tra il 500 e il 600. Tra gli omaggi sarà disponibile un video online realizzato dalla Galleria dell’Accademia. Un video interamente dedicato alla scoperta de “L’albero ...

Questo è accaduto grazie ad Ambrogio Sparagna, che in occasione dei 700 anni della morte diha realizzato con il ministero dell'Istruzione il progetto pilota "Cantarea scuola". ...... inizio della nuova creazione, ma proprio al "cader della notte" di quel 25 marzo dell'anno 1300 periniziò il viaggio della Divina Commedia. "Il suo poema, altissima espressione del ...E quindi uscimmo a riveder le stelle, significato: l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia diventa il simbolo del Dantedì.Tutta l’Italia si muove in ricordo di Dante: sono migliaia le iniziative che celebreranno il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei La lista co ...