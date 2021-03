Dante Alighieri? “Era narcolettico”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Nel ‘Dantedì’, giornata nazionale che si celebra oggi in memoria del poeta fiorentino, a 700 anni dalla sua morte Dante Alighieri è più attuale che mai e, a sua insaputa, potrebbe essere il testimonial d’eccezione di una patologia che in Italia affligge 2.500 persone, la narcolessia. Il curioso sospetto nacque alcuni anni fa, quando il neurologo Giuseppe Piazzi, professore all’Università di Bologna, pubblicò un articolo in cui sosteneva che Dante avesse una conoscenza personale di questo disturbo del sonno e che ne avesse descritto le caratteristiche nelle terzine della Divina Commedia.