Daniel Guerini morto | l' ultimo allenamento | ' Mister | ci vediamo domani' Quella punizione alla Maradona

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono into… - positanonews : Lazio sotto shock, è morto Daniel Guerini Tragica notizia per il calcio italiano e per la Lazio. tra le #news… - EcoLitoraleTv : Tragedia a Roma: muore in un incidente il 19enne Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Guerini

Un sogno ripetuto, anche a occhi aperti.aveva il calcio in testa. Ce lo aveva nel cuore. Non un caso se a 14 anni decise di lasciare la Lazio, la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo, per trasferirsi al Torino: all'...Lutto in casa Lazio . È morto ieri il calciatore della primavera. Appena 19 enne, il ragazzo è stato coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti . Il club del ...È stato questo l'ultimo giorno da baby calciatore di Daniel Guerini, 19 anni, calciatore della primavera della Lazio che è morto ieri notte in uno scontro tra due auto all'angolo tra viale dei ...Il mondo del calcio, ma non solo, questa mattina si è svegliato con la notizia della tragica morte di Daniel Guerini. Giovane promessa della Lazio, fatale per lui un incidente d’auto a Roma.