Daniel Guerini, chi era il giovane calciatore della Lazio: l'ultima partita

Daniel Guerini, chi era il giovane calciatore della Lazio morto questa notte: l'ultima partita e la felicità di essere tornato a casa. Una vera tragedia quella che ha coinvolto Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio. Il 19enne ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale a Roma avvenuto questa notte.

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Inter : FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primave… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - serenel14278447 : Scontro frontale tra auto: morto il 19enne Daniel Guerini. Giocava nella Primavera della Lazio. Corriere della sera - EasyGadget_ID : RT @Inter: FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primavera biancocele… -