Dall'Inghilterra: niente pubblico negli stadi di Premier League prima di maggio (Di giovedì 25 marzo 2021) Da tempo ormai si parla di reintegro dei tifosi negli stadi, soprattutto in Inghilterra, dove la campagna vaccinale sembra procedere più velocemente rispetto al resto dell'Europa. Alcuni eventi sportivi potranno infatti ospitare il pubblico nel Regno Unito il mese prossimo, ma la Premier League non sembrerebbe rientrare fra questi secondo il "Times". Secondo le informazioni del tabloid infatti, la Premier League non sperimenterà il ritorno del pubblico negli stadi il mese prossimo poiché il governo non è disposto a dare vantaggi ad alcuni club rispetto ad altri. Questi esperimenti dovrebbero iniziare il 12 aprile in Inghilterra, con una serie di eventi come i Campionati mondiali di snooker (17 aprile – 3 ...

